Динамо предложит Заре нескольких игроков взамен за Кабаева, – "ТаТоТаке"
Источник:телеграмм-канал"ТаТоТаке"
Киевское Динамо и луганская Заря могут провести обмен футболистами. Главный тренер киевлян хочет закрыть позицию левого атакующего фланга.
Трое вместо одного
Динамо хочет увидеть в своем составе полузащитника Зари Владислава Кабаева. Вроде бы в этом переходе заинтересован сам Мирча Луческу.
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Однако речь идет об обмене футболистами. За одного Кабаева киевскому клубу придется отдать двух – троих игроков. Источник сообщает фамилии динамовцев, которые могут надеть футболку Зари. Речь идет о двух защитниках и нападающем.
Это как минимум Роман Вантух и Назарий Русин. Но не исключено, что в этот список прибавится еще один игрок киевлян. Им может стать защитник Никита Бурда или кто-то из молодых питомцев клуба,
– говорится в телеграмм-канале "ТаТоТаке".
Ни один из трех игроков не будет большой потерей для киевлян. В прошлом сезоне Бурда из-за травмы и операции не сыграл ни одного матча. Русин провел 10 поединков, в которых забил 2 гола, а Вантух – 10 игр, 1 ассист.Любопытно. Контракт Кабаева с Зарей рассчитан до конца июня 2023 года.
Что известно об Александре Кабаеве
- Атакующий полузащитник является воспитанником одесского футбола. С 2015 года выступал за главную команду Черноморца.
- С июля 2017 начал играть за луганскую Зарю.
- В прошлом сезоне сыграл 17 матчей, в которых отличился одним голом и результативной передачей.