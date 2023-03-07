Динамо готово продать Бущана: известный комментатор вспомнил интерес из Европы
Источник:Вацко on air
Карьера Георгия Бущана может приобрести новое русло. Опытный вратарь может сменить УПЛ на европейский топ-чемпионат.
Известный комментатор Виктор Вацко рассказал об интересе украинского голкипера со стороны европейских клубов. Блогер вспомнил заинтересованность 2-летней давности, которая была со стороны французского Марселя.
Смотрите также Успешно сыграл на добивании: украинский нападающий забил в первом же матче после травмы - видео
Бущан может дать дорогу молодым в Динамо
В 202 году Бущаном интересовался английский Ноттингем Форест. Однако все осталось на уровне слов, до конкретики дело не дошло. "Лесорубы" взяли в аренду опытного Кейлора Наваса и закрыли проблемную позицию на поле.
По информации Вацка, киевское "Динамо" готово рассмотреть предложения по Георгию. Сам Бущан не прочь попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате.
28 лет – расцвет карьеры вратаря. Я считаю, что у Бущана достаточно серьезный уровень, чтобы не "греть скамью запасных" в добротной команде европейского топ-чемпионата,
– добавил Вацко.
Напомним, что Бущан пропускает старт второго круга УПЛ. Георгий восстанавливается от травмы и операции. Из-за повреждений не попал в список сборной Украины на матч против Англии в рамках отбора на Евро-2024. Вместо него в состав "сине-желтых" вошли Андрей Лунин, Анатолий Трубин и Дмитрий Потрошитель. В расширенном списке фигурируют фамилии Андрея Пятова и Никиты Шевченко.
Динамо же ужасно начало второй круг. Киевляне неожиданно проиграли дома Ингульцу 0:2.
Что известно о карьере Георгия Бущана
- Всю карьеру провел в киевском клубе.
- С января 2017 года Георгий Бущан перебрался в главную команду Динамо и со временем заслужил место в старте.
- До травмы успел отыграть за киевлян в текущем сезоне 13 поединков, у которых пропустил 17 голов и в 5 встречах сыграл на ноль.
- В общей сложности в футболке "бело-синих" провел 117 матчей.
- Контракт Бущана с "Динамо" рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферную стоимость Георгия оценивают в 10 миллионов евро (по данным Transfermarkt ).