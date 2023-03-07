Динамо готово продать Бущана: известный комментатор вспомнил интерес из Европы

Карьера Георгия Бущана может приобрести новое русло. Опытный вратарь может сменить УПЛ на европейский топ-чемпионат.

Известный комментатор Виктор Вацко рассказал об интересе украинского голкипера со стороны европейских клубов. Блогер вспомнил заинтересованность 2-летней давности, которая была со стороны французского Марселя.

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Бущан может дать дорогу молодым в Динамо

В 202 году Бущаном интересовался английский Ноттингем Форест. Однако все осталось на уровне слов, до конкретики дело не дошло. "Лесорубы" взяли в аренду опытного Кейлора Наваса и закрыли проблемную позицию на поле.

По информации Вацка, киевское "Динамо" готово рассмотреть предложения по Георгию. Сам Бущан не прочь попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате.

28 лет – расцвет карьеры вратаря. Я считаю, что у Бущана достаточно серьезный уровень, чтобы не "греть скамью запасных" в добротной команде европейского топ-чемпионата,

– добавил Вацко.

Напомним, что Бущан пропускает старт второго круга УПЛ. Георгий восстанавливается от травмы и операции. Из-за повреждений не попал в список сборной Украины на матч против Англии в рамках отбора на Евро-2024. Вместо него в состав "сине-желтых" вошли Андрей Лунин, Анатолий Трубин и Дмитрий Потрошитель. В расширенном списке фигурируют фамилии Андрея Пятова и Никиты Шевченко.

Динамо же ужасно начало второй круг. Киевляне неожиданно проиграли дома Ингульцу 0:2.

Что известно о карьере Георгия Бущана