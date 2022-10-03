Луческу приглашал Тайсона и Мораеса в Динамо этим летом: почему сорвались трансферы

Бывшие лидеры Шахтера едва не очутились в расположении киевского клуба. Однако их кандидатуры даже не были рассмотрены руководством бело-синих.

Этим летом трансферный рынок в УПЛ не был богат переходами иностранцев. Причина очевидна – из-за войны против России большинство легионеров изберут другие страны.

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Впрочем, летом в УПЛ мог случиться громкий камбэк. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, были близки к возвращению в чемпионат Украины Тайсон и Жуниор Мораес.

Эксигровцы Шахтера покинули страну еще до начала полномасштабной войны. Вингер играет за Интернасьональ, тогда как бывший форвард сборной Украины – за Коринтианс.

Луческу "за", Суркис – "против"

Причем Тайсон и Мораес могли оказаться не в Шахтере, а в его заклятом сопернике Динамо. В подписании футболистов был лично заинтересован тренер киевлян Мирча Луческу.

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Впрочем, по информации журналиста, трансфер был сорван отнюдь не из-за нежелания игроков возвращаться в Украину или завышенные финансовые аппетиты. Принципиальную позицию заняло руководство Динамо.

Президент "бело-синих" даже не рассматривал их кандидатуры из-за их шахтерского прошлого. К тому же Мораес некрасиво ушел из Динамо, когда отказался продлевать контракт в 2018 году и вдруг оказался в Шахтере.

Как Тайсон и Мораес выступают в Бразилии

Отметим, что оба бразильца сейчас не имеют постоянной игровой практики на Родине. Тайсон в этом сезоне сыграл всего 14 матчей в Серии А. в основном выходя на замену. Форвард же за весь 2022 сыграл всего 19 поединков за Коринтианс.

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Правда, и у Динамо дела обстоят плохо в начале сезона. Команда Луческу идет девятой в УПЛ, проиграв два матча на старте. Также "бело-синие" вылетели из Лиги чемпионов, а также не завоевали ни балла в Лиге Европы.