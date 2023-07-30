Этой очной встречей команды стартуют в новом сезоне УПЛ-2023/2024. Поединок начнется в 17:00 на стадионе имени Валерия Лобановского.

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Минай еще не побеждал Динамо

Предварит этот матч Динамо – Минай студия, которая начнется в 16:00 (за час до игры), где обсудят стартовые составы и шансы команд на победу. Ведущими будут Вадим Адаменко и Роман Куплевецкий.

Вместе с вами за этим поединком на комментаторском месте будет следить и комментировать Александр Новак.

После самого матча также будет включение студии, где уже непосредственно ведущие будут по горячим следам подводить итоги поединка.

Напомним, что матч Динамо – Минай будет предпоследним в программе первого тура УПЛ.

В прошлом сезоне-2022/2023 киевляне дважды побеждали команду из Закарпатья – 0:1 и 2:0. Тогда в первой встрече в ворота минайцев забивал Виктор Цыганков, который теперь выступает за испанскую Жирону. А вот во втором матче в воротах Минаю отмечались Царенко и Ванат.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Минай