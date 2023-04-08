Жажда призовых мест: Динамо уверенно одолело аутсайдера УПЛ Минай – видеообзор

Столичный коллектив еще питает надежду зацепиться за призовые места чемпионата Украины. Однако даже команды из нижней части таблицы вызывают некоторые проблемы у киевлян.

Динамо – Минай 2:0

Голы: Царенко, 35, Ванат, 62

Динамо и Минай провели встречу в рамках 20 тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями вышел столичный коллектив. "Лисы" снова опустились в "страшную" зону вылета, пишет 24 Канал.

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Держали удар как могли

В начале сезона Динамо прочили бесконкурентное чемпионство, однако киевский коллектив откровенно разочаровал. Сейчас "бело-синие" борются за то, чтобы хотя бы попасть не пьедестал почета по итогам розыгрыша чемпионата Украины. "Минай" же питает надежды, чтобы остаться в элитном дивизионе.

Киевский коллектив сразу продемонстрировал свое победное настроение, однако Динамо было сложно что-то создать, поскольку Минай грамотно защищался. "Лиса" до половины первого тайма не давали согласия киевлянам создать голевой момент, забыв о своем нападении. Но вот "бело-синим" удалось разрушить соломенную избушку "лис".

Под занавес первого тайма, на 35-й минуте встречи своим дебютным забитым мячом в футболке Динамо и вообще в УПЛ отличился юный Антон Царенко. Полузащитник киевлян удачно почувствовал момент, отреагировав на не самый лучший удар от переросшего в шикарный пас Лонвейка. Оказавшийся за спинами защитников Миная Царенко с близкой дистанции без проблем отправил мяч в сетку ворот соперника.

Во втором тайме игра не слишком изменилась – Динамо пыталось атаковать, что сложно им давалось, а вот Минай засел в защиту, что снова привело к пропущенному мячу, пришедшему на 62-й минуте матча.

Очередным голом отличился Владислав Ванат, откликнувшийся на хорошую передачу Владимира Шепелева. Основной форвад киевлян в свою очередь умело попал в дальний угол ворот голкипера Миная, удвоив преимущество "бело-синих", 2:0. Однако больше команды не смогли.

Таким образом, Динамо берет свои заветные три балла в матче, однако в турнирной таблице с места не сдвинулось. Киевляне находятся на 4-й позиции (39 очков в активе). Что касается Миная, то они опустились в зону вылета, заняв 14-е место в чемпионате Украины (18 очков в активе).

Видеообзор матча Динамо – Минай: