Динамо – Минай: известна дата перенесенного матча УПЛ
21 июля 2021 , 15:40Читати новину українською
Источник:ФК Минай
Киевское Динамо стартует в новом сезоне несколько позже других. Матч против Миная состоится в середине августа.
Официальная дата перенесенного матча
Уже в пятницу, 23 июля, стартует новый сезон 2021/2022 в УПЛ. В первом туре не сыграют сразу два украинских клуба – Динамо и Минай, который вынужденно заменил снявшийся с УПЛ Олимпик в чемпионате.
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Матч между Динамо и Минаем перенесен на 11 августа. Поединок состоится в Киеве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30.
Матч команд U-19 также перенесли. Когда именно футболисты юношеских команд выйдут на поле, станет известно несколько позже.
- Минай начнет для себя сезон 31 июля. Дома клуб Василия Кобина сыграет против Александрии. Игра состоится на стадионе "Авангард" в Ужгороде.
- Динамо же во втором туре померяется силами с луганской Зарей (7 августа).