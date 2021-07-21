Официальная дата перенесенного матча

Уже в пятницу, 23 июля, стартует новый сезон 2021/2022 в УПЛ. В первом туре не сыграют сразу два украинских клуба – Динамо и Минай, который вынужденно заменил снявшийся с УПЛ Олимпик в чемпионате.

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Матч между Динамо и Минаем перенесен на 11 августа. Поединок состоится в Киеве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30.

Матч команд U-19 также перенесли. Когда именно футболисты юношеских команд выйдут на поле, станет известно несколько позже.