Офіційна дата перенесеного матчу

Вже у п'ятницю, 23 липня, стартує новий сезон-2021/2022 в УПЛ. У першому турі не зіграють відразу два українські клуби – Динамо та Минай, який вимушено замінив Олімпік, який знявся з УПЛ, у чемпіонаті.

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Матч між Динамо та Минаєм перенесений на 11 серпня. Поєдинок відбудеться у Києві. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30.

Матч команд U-19 також перенесли. Коли саме футболісти юнацьких команд вийдуть на поле стане відомо дещо пізніше.