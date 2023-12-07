Динамо – Металлист 1925 4:2

Голы: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+2 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Удаление: Бычек, 41 (М)

Поединок между Динамо и Металлистом 1925 должен был состояться еще в середине августа. Но из-за занятости "бело-синих" в еврокубках встречу перенесли на декабрь, пишет 24 Канал.

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Нервная победа Динамо

Главный тренер киевлян Александр Шовковский доверил место в воротах Руслану Нещерету, оставив основного голкипера Георгия Бущана на скамейке запасных.

Киевляне быстро забили два мяча в матче. На 10-й минуте поединка Волошин воспользовался пасом Буяльского, а во втором моменте Назар удачно сыграл на добивании.

Еще до перерыва "бело-синие" пропустили первый гол. Хавбек Металлиста 1925 Дмитренко в одно касание пробил после передачи Габелка. Однако на перерыв киевляне ушли при комфортном преимуществе. Форвард Динамо Ванат забил свой шестой гол в чемпионате.

В первом тайме арбитр оставил гостей в меньшинстве. Красную карточку получил Бычек за фол на Буяльском.

И все же Металлист 1925 не сдался на милость победителя. На 72-й минуте Ременюк сократил преимущество киевлян до минимума, вернув интригу в матче. Однако на большее гости не смогли.

На 90+2 минуте Дячук поставил окончательную точку в матче, воспользовавшись пасом Супряги. В итоге арбитр зафиксировал победу команды Шовковского со счетом 4:2.

Динамо после победы над харьковчанами поднялось на 5 строчку. У "бело-синих" 25 очков в 13 поединках.

Металлист 1925 остался на 11-й строчке. У подопечных Олега Голодюка 15 баллов в 16 матчах.

Видеообзор матча Динамо – Металлист 1925