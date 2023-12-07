Динамо – Металіст 1925 4:2

Голи: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+2 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Вилучення: Бичек, 41 (М)

Поєдинок між Динамо та Металістом 1925 повинен був відбутися ще в середині серпня. Але через зайнятість "біло-синіх" у єврокубках зустріч перенесли на грудень, пише 24 Канал.

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Нервова перемога Динамо

Головний тренер киян Олександр Шовковський довірив місце у воротах Руслану Нещерету, залишивши основного голкіпера Георгія Бущана на лаві запасних.

Кияни швидко забили два м'ячі у матчі. На 10-й хвилині поєдинку Волошин скористався пасом Буяльського, а в другому моменті Назар вдало зіграв на добиванні.

Ще до перерви "біло-сині" пропустили перший гол. Хавбек Металіста 1925 Дмитренко в один дотик пробив після передачі Габелка. Проте на перерву кияни пішли за комфортної переваги. Форвард Динамо Ванат забив свій шостий гол в чемпіонаті.

В першому таймі арбітр залишив гостей в меншості. Червону картку отримав Бичек за фол на Буяльському.

Та все ж Металіст 1925 не здався на користь переможця. На 72-й хвилині Ременюк скоротив перевагу киян до мінімуму, повернувши інтригу в матчі. Однак на більше гості не спромоглися.

На 90+2 хвилині Дячук поставив остаточну крапку в матчі, скориставшись пасом Супряги. У підсумку арбітр зафіксував перемогу команди Шовковського з рахунком 4:2.

Динамо після перемоги над харків'янами піднялися на 5 сходинку. У "біло-синіх" 25 очок у 13 поєдинках.

Металіст 1925 залишився на 11-й сходинці. У підопічних Олега Голодюка 15 балів у 16 матчах.

Відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925