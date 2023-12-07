Динамо – Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Команда Александра Шовковского примет одного из борцов за выживание. Следите с нами за ходом событий на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского!

В четверг, 7 декабря, в чемпионате Украины 2023-2024 состоится перенесенный матч 3 тура УПЛ, в котором Динамо примет Металлист 1925. Начало – в 15:00 по Киеву, пишет 24 канал.

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Динамо на пути к восстановлению

Киевская команда набрала ход после освобождения Мирчи Луческу и назначения Александра Шовковского. "Бело-синие" уверенно одолели достаточно непростых оппонентов в лице Кривбасса и Движения - дважды по 0:2.

В минувшие же выходные Динамо зря съездило в гости в Миная. Матч был прерван на второй минуте из-за воздушной тревоги и так и не был восстановлен. В свою очередь Металлист 1925 играл против другого гранда Шахтера и был бессилен (0:2).

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Для харьковчан это поражение стало третьим подряд в УПЛ. Клуб неплохо стартовал в этом сезоне, но ближе к зиме скатился к борьбе за выживание. К бою с Динамо Металлист 1925 года подходит на 11 месте.

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