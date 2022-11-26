Металлист 1925 украл очки у Динамо: Цыганков не забил с пенальти

Киевское Динамо 26 ноября сыграло против Металлиста 1925 в 15-м туре Украинской Премьер-лиги. Команды разошлись миром.

Динамо – Металлист 1925 0:0

Победа над харьковчанами позволила бы киевлянам уверенно обойти в турнирной таблице Заря в борьбе за третье место в УПЛ. По итогам поединка, Динамо удалось опустить луганского конкурента за пределы тройки лидеров, но их преимущество над соперником составляет лишь один балл, пишет 24 канал.

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И это еще Заря не провела свой матч 15-го тура. Подопечные Патрика ван Леувена сыграют 27 ноября против Миная, где должны брать три балла. В случае победы Динамо снова опустится на четвертую позицию.

К сожалению, болельщики обоих клубов не увидели со стороны своих любимых команд ни одного гола.

Хотя в конце первого тайма Цыганков не реализовал пенальти. Голкипер Металлиста 1925 Олег Мозиль потянул удар Виктора.

Для Металлиста 1925 ничья 0:0 можно считать положительным результатом. Не каждый день харьковскому клубу удается забрать очки у украинского гранда.

Похоже, что Луческу снова будет сетовать на переезды и сложную дорогу, которая влияет на результат команды.

В 2022 году Динамо проведет только один матч против еще одной команды из Харькова – Металлиста. Металлист 1925 будет играть свой следующий поединок уже в новом 2023-м. Новый год харьковчане снова начнут против гранда УПЛ – Шахтера (4 марта).