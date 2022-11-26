Динамо – Металіст 1925 0:0

Перемога над харків'янами дозволила б киянами впевнено обійти у турнірній таблиці Зорю у боротьбі за третє місце в УПЛ. За підсумками поєдинку, Динамо вдалось опустити луганського конкурента за межі трійки лідерів, але їх перевага над суперником наразі складає лише один бал, пише 24 канал.

Читайте також Не футбольне поле, а болото з піском: Верес мінімально програв Інгульцю

І це ще Зоря не провела свого матчу 15-го туру. Підопічні Патріка ван Леувена зіграють 27 листопада проти Минаю, де повинні брати три бали. У випадку перемоги Динамо знову опуститься на четверту позицію.

На жаль, уболівальники обох клубів не побачили зі сторони своїх улюблених команд жодного голу.

Хоча наприкінці першого тайму Циганков не реалізував пенальті. Голкіпер Металіста 1925 Олег Мозіль потягнув удар Віктора.

Для Металіста 1925 нічия 0:0 можна вважати позитивним результатом. Не щодня харківському клубу вдається забрати очки в українського гранда.

Схоже, що Луческу знову буде бідкатись на переїзди та складну дорогу, яка впливає на результат команди.

У 2022 році Динамо проведе лише один матч проти ще однієї команди з Харкова – Металіста. Металіст 1925 гратиме свій наступний поєдинок вже у новому 2023-му. Новий рік харків'яни розпочнуть знову проти гранда УПЛ – Шахтаря (4 березня).