Дебютант УПЛ попытается прервать беспроигрышную серию киевлян: онлайн-трансляция матча Динамо - ЛНЗ

В понедельник, 8 апреля, состоятся матчи 23 тура Украинской Премьер-лиги. В одном из них Динамо на своем поле будет принимать ЛНЗ.

Поединок состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30, пишет 24 Канал.

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В какой форме команды подходят к матчу

Подопечные Шовковского сейчас находятся в очень хорошей форме, после провального старта киевляне уже поднялись на третье место в турнирной таблице УПЛ и лишь на два очка отстают от Кривбасса при двух матчах в запасе. В весенней части сезона Динамо провело 6 поединков, в которых одержало 5 побед и 1 поединок закончился вничью. За этот отрезок футболисты "бело-синих" забили 16 голов, а пропустили лишь 4 мяча.

Черкасский клуб имеет наоборот негативную серию. Подопечные Дулуба не могут выиграть уже в четырех матчах подряд, а всего в весенней части сезона одержали одну победу, дважды сыграли вничью и трижды уступили. На даный момент команда расположилась на десятом месте турнирной таблицы и имеет отрыв в 6 очков от зоны переходных матчей.

. В первом круге команды выдали голевую феерию в очном противостоянии в Черкассах , которое закончилось со счетом 2:4. Тот поединок остается единственным в истории встреч между клубами.

Смотрите видеотрансляцию матча Динамо – ЛНЗ