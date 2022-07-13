Ліон – Динамо 3:0

Гол: Люкеба 53, Буайє 74, Лега 77

Динамо у другому контрольному спарингу за день поступилося Ліону – 0:3. Усі голи команда Мірчі Луческу пропустила після перерви, пише 24 канал.

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На 53-й хвилині відзначився Люкеб, незабаром ударом здалеку відзначився Буайє, а підсумок зустрічі підбив гол Секу Легі.

У першому сьогоднішньому матчі кияни були сильнішими за представника Ліги 1 – 3:1. Перемогу Динамо принесли голи Антюха, Супряги та Вікентія Волошина.

Поєдинок відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Раніше в рамках підготовки до нового сезону Динамо перемогло Сьон (1:0), Сьон-2 (6:1) і Люцерн (2:1), зіграло внічию з Івердоном (1:1) та Янг Бойз (0:0), а також поступилося Лозанні (0:2).

Наступний товариський матч київське Динамо зіграє 15 липня проти бельгійського Антверпена.

Нагадаємо. Динамо розпочне новий сезон 20 липня з номінально домашнього матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче, який відбудеться у польській Лодзі. Зустріч у відповідь відбудеться за тиждень, 27 липня, у Туреччині.