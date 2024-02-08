Динамо (Киев) – Лиепая (Латвия) 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 48, Ванат, 66 – Каирмани, 18, Силагадзе, 44.

Киевское Динамо сумело одержать вторую победу на сборах в Турции. Как и во встрече с Пахтакором "бело-синие" забили пять мячей, сообщает 24 Канал.

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Супряга набирает форму

Уже на 8-й минуте товарищеского матча Антон Царенко использовал выход один на один с голкипером Лиепая. Впоследствии киевляне увлеклись атакой и пропустили гол от соперника.

Впрочем, сразу же защитник киевлян Максим Дячук удачно подключился к розыгрышу углового и вывел свою команду вперед. На 34-й минуте матча напомнил о своих бомбардирских способностях Владислав Супряга, который сыграл на добивании после удара Бенито.

До перерыва подопечные Шовковского пропустили еще один мяч от латвийской команды. Однако во втором тайме динамовцы сумели увеличить свое преимущество. Результативные удары на свой счет записали Караваев и Ванат. В итоге Динамо одержало победу со счетом 5:2.

К слову. Свой следующий спарринг Динамо сыграет в пятницу, 9 февраля. Соперником киевлян станет Шкендия из Северной Македонии.

Видеообзор матча Динамо – Лиепая