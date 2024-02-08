Динамо (Київ) – Лієпая (Латвія) 5:2

Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 48, Ванат, 66 – Каірмані, 18, Сілагадзе, 44.

Київське Динамо зуміло здобути другу перемогу на зборах у Туреччині. Як і в зустрічі з Пахтакором "біло-сині" забили п'ять м'ячів, повідомляє 24 Канал.

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Супряга набирає форму

Вже на 8-й хвилині товариського матчу Антон Царенко використав вихід віч-на-віч з голкіпером Лієпая. Згодом кияни захопилися атакою та пропустили гол від суперника.

Втім, одразу ж захисник киян Максим Дячук вдало підключився до розіграшу кутового та вивів свою команду вперед. На 34-й хвилині матчу нагадав про свої бомбардирські здібності Владислав Супряга, який зіграв на добиванні після удару Беніто.

До перерви підопічні Шовковського пропустили ще один м'яч від латвійської команди. Проте у другому таймі динамівці зуміли збільшити свою перевагу. Результативні удари на свій рахунок записали Караваєв та Ванат. У підсумку Динамо здобуло перемогу з рахунком 5:2.

До слова. Свій наступний спаринг Динамо зіграє у п'ятницю, 9 лютого. Суперником киян стане Шкендія з Північної Македонії.

Відеоогляд матчу Динамо – Лієпая