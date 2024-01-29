Стартовый свисток о начале матча Динамо– Легия прозвучит 29 января в 16:00 (по киевскому времени). Это будет уже вторым для подопечных Александра Шовковского на заграничном сборе в Турции., где киевляне готовятся ко второй части сезона-2023/2024, сообщает 24 Канал.

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Второй зарубежный экзамен для команды Шовковского

Контрольный поединок состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center.

Напомним, что "бело-синие" не лучше начали подготовку к возобновлению чемпионата. В первом контрольном матче команда СаШо не только не забила, но и вообще проиграла сопернику из Косово Балкане 0:2. В этой игре главный тренер киевлян дал поиграть всем.

Отметим, что 29 января соперник Динамо проведет сразу два спарринга. Утром Легия встречается с черногорским Будучностом.

Любопытно! Варшавская Легия после 19 туров идет на 5-м месте турнирной таблицы польской Экстраклясы, набрав 32 балла. Столько же у четвертого Ракува, за который выступает украинец Владислав Кочергин.

Кроме этого, у киевского клуба запланированы еще 6 контрольных спаррингов на сборах., последний из которых 17 февраля против Шерифа из Молдовы, ранее возглавлявший украинский специалист Юрий Вернидуб.

Онлайн-трансляция Динамо Киев– Легия