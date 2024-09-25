Провал в Гамбурге: Динамо разгромно проиграло Лацио на старте Лиги Европы

Киевское Динамо неудачно начало свое выступление в Лиге Европы. В номинально домашнем поединке "бело-синие" уступили итальянскому Лацио.

Динамо – Лацио 0:3

Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34

Удаление: Брагару, 72 – Нослин, 82

В среду, 25 сентября, в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" состоялся матч 1-го тура Лиги Европы между Динамо и Лацио. Это была первая игра киевлян в обновленном турнире, пишет 24 Канал.

Читайте также Немецкая полиция задержала фанатов Лацио с ножами накануне матча с Динамо

Холодный душ для Динамо

Из-за кадровых проблем главный тренер Динамо Александр Шовковский выпустил пару центральных защитников Себальйос – Михавко. Неигранность и позиционные ошибки защитников киевлян сразу отразились на табло стадиона.

Уже на 3-й минуте встречи римляне повели в счете. Сенегальский форвард "орлов" Булай Диа получил пас в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот Бущана.

Видео первого гола Диа

На 18-й минуте Шовковский вынужден делать первую замену. Из-за травмы сел на скамейку Себальйос, а на поле появился Биловар. Однако выход 23-летнего защитника не добавил надежности.

В течение двух минут киевляне пропустили еще дважды. Сначала Деле-Баширу удвоил счет, а затем Диа сделал его неприличным.

Видео гола Деле-Баширу

Видео второго гола Диа

В конце первого тайма Ярмоленко имел возможность забить гол в раздевалку. Опытный вингер пробил в одно касание из пределов штрафной, но мяч после удара отбил голкипер "орлов".

Закономерное поражение киевлян

Во втором тайме динамовцы пытались спасти игру. Однако игроки Лацио благодаря высокому прессингу гасили все попытки киевлян.

На 72-й минуте Динамо осталось в меньшинстве. После просмотра ВАР арбитр зажег красный свет перед Брагару.

Через 10 минут составы снова стали равными. Судья дал красную карточку Нослину за опасный подкат.

В конце основного времени запомнился удар со штрафного в исполнении Андриевского. Однако голкипер Лацио Иван Проведель отразил удар. До финального свистка цифры на табло "Фолькспаркштадион" не изменились.

В итоге поединок в Гамбурге завершился поражением Динамо со счетом 0:3. Киевляне неудачно начали свое выступление в турнире.

В следующем туре Лиги Европы подопечные Александра Шовковского встретятся с немецким Хоффенхаймом.