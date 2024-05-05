Попробуют определить сильнейших после ничьи: онлайн-трансляция матча Динамо - Колос

В воскресенье, 5 мая, продолжаются матчи 27-го тура чемпионата Украины. В одном из них встретятся Динамо и Колос

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевляне будут принимать Колос. Стартовый свисток прозвучит в 15:30, пишет 24 канал.

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Определят ли команды победителя

Сейчас Динамо занимает вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. Киевляне заработали 60 баллов и на 4 очка отрываются от Шахтера. Прошлый матч "бело-синие" сыграло в рамках перенесенного 5-го тура чемпионата Украины с ровенским Вересом. Киевляне разгромили гостей со счетом 3:0.

Колос занимает 9 строчку в УПЛ. Команда из Ковалевки добыла 29 очков, такое же количество баллов имеет и Черноморец, который на 10 месте. Колос на 1 очко отстает от Ворсклы. В прошлом поединке Колос сыграл в ничью с Александрией (0:0).

В случае проигрыша Динамо в любом случае останется на второй позиции, а вот Колос имеет шансы, как улучшить свое положение в УПЛ, так и ухудшить.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Динамо – Колос

К слову, 5 мая состоятся также матчи Полесье – Заря (13:00) и Шахтер – Черноморец (18:00).