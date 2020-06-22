22 июня киевское "Динамо" на своем поле сыграет с "Колос" в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок "Динамо" – "Колос" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30, пишет 24 канал. К теме Динамо – Колос: прогноз букмекеров на матч УПЛ Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub. Также матч "Динамо" - "Колос" можно посмотреть на сайте канала "УНИАН" по ссылке. Киевское "Динамо" продолжает вести борьбу за серебряные награды чемпионата. Киевляне дважды победили принципиальных конкурентов – "Зарю" и "Александрию". "Колос" занимает шестую позицию, отставая от ближайшего соперника на 17 пунктов. Обзор матча "Динамо" – "Колос" читайте на сайте Спорт 24