В понедельник, 22 июня, "Динамо" будет принимать "Колос" в 27 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Динамо – Колос: прогноз

В 26 туре киевляне легко разобрались с луганской "Зарей". Первыми счет матча открыли хозяева встречи. Во втором тайме удачно реализовал пенальти Юрченко. Дальше забивали только гости поединка. Голы Де Пены, Буяльского и Цыганкова принесли победу "Динамо" со счетом – 1:3.

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Команду из Ковалевки ждал тяжелый соперник – это лидер этого сезона донецкий "Шахтер". Команда Руслана Костышина играла преимущественно на контратаках. Первая часть встречи завершилась "сухой" ничьей. В начале второго тайма вперед вышли гости встречи. Марлос передачей вразрез вывел один на один с голкипером Мораеса, который технично подсек мяч в ворота – 0:1. Это гол стал единственным во встрече.

Обе команды будут претендентами на успех в матче. Нельзя отбрасывать то, что киевляне провели непростой кубковый поединок против "Миная", который завершили со счетом – 0:2 в их пользу.

Матч 27 УПЛ "Динамо" – "Колос" состоится в понедельник, 22 июня.

Начало матча – в 19:30.

Динамо – Колос: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch единогласным фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "красно-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,18, а на успех команды Руслана Костышина – 14,0. Ничейный результат оценивают в 7,40.

Специалисты считают, что счет матча будет 2:0 в пользу хозяев поединка, такой счет они оценили в 6,90. На то, что киевляне отметятся в матче – 1,02, а "Колосу" удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,91.

На показатель, что "Динамо" победит и "тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,53. На аналогичную ставку "тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 4,30.

Букмекеры прогнозируют то, что киевляне первыми откроют счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,19, а на то, что первыми отличатся гости – 4,40.