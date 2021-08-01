Динамо – Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ
Источник:24 канал
В воскресенье, 1 августа, Динамо сыграет лишь первый матч в УПЛ в этом сезоне. В гости к киевлянам придет новичок – ровненский Верес. Начало матча в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.
В этом матче Динамо сыграет в новой форме. Ее только представили накануне.
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Динамо первый тур пропускало из-за того, команда при составлении календаря должна была сыграть с Олимпиком. Но донецкая команда снялась, ее место занял Минай. Чтобы команда из Закарпатья имела возможность подготовиться к сезону, этот поединок пришлось перенести на 11 августа.
Верес же дебютировал в УПЛ с ничьей против Колоса на домашнем поле. Однако здесь стоит отметить, что стадион в Киеве еще на стадии реконструкции, поэтому команда свои домашние матчи проводит в Луцке.
Матч Динамо – Верес начнется в 19:30. Онлайн-трансляция со стадиона – в 19:25.
Онлайн-трансляция матча Динамо – Верес