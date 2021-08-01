В цьому матчі Динамо зіграє у новій формі. Її лише представили напередодні.

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Динамо переший тур пропускало через те, команда під час складання календаря мало зіграти з Олімпіком. Але донецька команда знялася, її місце зайняв Минай. Щоб команда із Закарпаття мала можливість підготуватися до сезону, цей поєдинок довелося перенести на 11 серпня.

Верес же дебютував в УПЛ з нічиї проти Колоса на домашньому полі. Однак тут варто відзначити, що стадіон в Рівному ще на стадії реконструкції, тож команда свої домашні матчі проводить в Луцьку.

Матч Динамо – Верес розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція зі стадіону – о 19:25.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Верес