Киевляне минимально побеждают Верес в первом матче в новом сезоне УПЛ

Динамо Киев начинает новый сезон УПЛ с матча 2-го тура против ровенского Вереса. Коллектив Александра Шовковского побеждает с минимальным счетом и добывает первые три очка.

Верес – Динамо 1:2

Голы: Шарай, 62 – Шапаренко, 16, Буяльский, 44.

Верес принимал гостей из столицы в рамках 2-го тура нового сезона УПЛ. Киевляне пропустили первый тур из-за того, что было разрешено переносить матчи клубов, которые отправили игроков на Олимпиаду-2024 в Париже, пишет 24 канал.

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Первый матч киевлян в УПЛ-2024/2025

В начале матча киевляне сразу начали активно прессинговать соперника и больше владеть мячом. На 15-й минуте матча Николай Шапаренко фантастическим ударом попал в дальний верхний угол ворот.

Первый тайм полностью проходил под контролем команды Шовковского и уже под конец первого тайма полузащитник киевлян Андрей Буяльский удвоил преимущество. Во втором тайме игра полностью шла по плану Динамо, но из-за досадной ошибки голкипера столичной команды игрок Вереса Владислав Шарай забил единственный гол ровенчан в матче.

Видео голов:

Гол Шапаренко на 15-й минуте

Гол Буяльского на 44-ой минуте

Гол Владислава Шарая на 62-й минуте

Следующий поединок Динамо сыграет в Лиге чемпионов против Рейнджерс в Глазго – 13 августа, в 19:45 по киевскому времени. Ровенский Верес в третьем туре будет принимать дома Кривбасс, который уступил Виктории Пльзень в первом матче квалификации Лиги Европы.