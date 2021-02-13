Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ
Киевское Динамо в первом официальном матче в 2021 году примет Олимпик. Поединок киевлян и дончан состоится 13 февраля в рамках 14 тура УПЛ.
Источник:24 канал
Поединок между Динамо и Олимпиком состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало поединка в 17:00.
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Посмотреть матч Динамо – Олимпик можно онлайн на ютуб-канале киевского Динамо. Однако здесь трансляция будет проходить с отставанием в 4 минуты.
Также онлайн-трансляция игры будет доступна на ютуб-канале Football Hub. Трансляция начнется в 16:00.
Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция
- Динамо после первой половины сезона является лидером чемпионата Украины. Киевляне за 13 матчей набрали 30 очков.
- Олимпик находится в середине турнирной таблицы. Дончане сыграли 12 поединков и набрали 17 очков.
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