Киевское Динамо в первом официальном матче в 2021 году примет Олимпик. Поединок киевлян и дончан состоится 13 февраля в рамках 14 тура УПЛ.

Поединок между Динамо и Олимпиком состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало поединка в 17:00.

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Посмотреть матч Динамо – Олимпик можно онлайн на ютуб-канале киевского Динамо. Однако здесь трансляция будет проходить с отставанием в 4 минуты.

Также онлайн-трансляция игры будет доступна на ютуб-канале Football Hub. Трансляция начнется в 16:00.

Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция