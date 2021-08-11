Киевское Динамо и закарпатский Минай в среду, 11 августа, сыграют перенесенный матч 1 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Онлайн-трансляция матча УПЛ доступна на сайте Спорт 24.

Поединок Динамо – Минай состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19:30.

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Посмотреть игру Динамо – Минай можно на телеканале "2+2". Также онлайн игры проведет ютуб-канал Динамо и FootballHub.

Для Динамо это будет третий матч в чемпионате Украины сезона-2021/2022. Ранее киевляне победили Верес и Зарю.

Что касается Миная, то закарпатцы сыграли только один поединок и переиграли Александрию. Игра с Колосом в УПЛ была перенесена.

Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ