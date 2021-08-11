Поєдинок Динамо – Минай відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 19:30.
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Переглянути гру Динамо – Минай можна на телеканалі "2+2". Також онлайн гри проведе ютуб-канал Динамо та FootballHub.
- Для Динамо це буде третій матч у чемпіонаті України сезону-2021/2022. Раніше кияни перемогли Верес та Зорю.
- Щодо Минаю, то закарпатці зіграли тільки один поєдинок і переграли Олександрію. Гру з Колосом в УПЛ було перенесено.
Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ