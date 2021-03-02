В среду, 3 марта, в 1/4 финала Кубка Украины сыграют Динамо и Колос. Посмотреть этот матч можно будет как по телевидению, так и онлайн

Матч между Динамо и колосом состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". На игру допустили болельщиков (билеты стоят от 50 гривен, а купить их можно только онлайн на сайтах Karabas или esport.in.ua).

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В прямой трансляции поединок покажет телеканал "2+2". Начало – в 17:00.

Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Колос будет доступна и в ютуб на канале самого Динамо.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Колос