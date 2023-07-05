Первый спарринг Динамо: "бело-синие" разгромили родной клуб Луческу – видеообзор

Программу контрольных поединков Динамо на тренировочном сборе в Австрии открыл спарринг против одного из самых титулованных клубов Румынии. Подопечные Мирчи Луческу без проблем разобрались со своими одноклубниками из Бухареста.

Динамо Киев – Динамо Бухарест 4:1

Голы: Н. Волошин, 10, Царенко, 18, Дубинчак, 67, Кабаев, 74 – Бани, 40.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу решил проводить первый контрольный матч за закрытыми дверями, запретив вести прямую видеотрансляцию. Так что фанаты "бело-синих" не имели возможности наблюдать за игрой своих любимцев.

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Обнадеживающее начало

Поединок прошел с полным преимуществом киевлян. Уже на 10 минуте Назар Волошин открыл счет во встрече. Еще до перерыва Антон Царенко после прострела Александра Караваева удвоил преимущество "бело-синих". Однако на 40-й минуте румыны отквитали один гол.

После перерыва Дубинчак и Кабаев довели счет до разгромного. В итоге Динамо одержало первую победу на летнем сборе.

Следует отметить, что в старте тренерский штаб доверил место в воротах Валентину Моргуну, а на острие атаки матч начал Игорь Горбач. Также игровое время на поле получил Богдан Леднев, пропустивший весеннюю часть чемпионата из-за травмы.

Состав Динамо Киев: Моргун (Игнатенко, 70) – Караваев (Диалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Беловар, 46), Дубинчак – Андриевский (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелев, 46), Леднев (Яцик, 46), Шапаренко (Бенито, 46) – Горбач (Кабаев, 46).

. Главный тренер Мирча Луческу выступал за бухарестцев во время игровой карьеры с 1963-го по 1977-й. На его счету 265 матчей и 60 забитых мячей во всех турнирах. С 1985-го по 1990-й Мистер возглавлял "красных псов" и однажды привел их к чемпионству и дважды выигрывал Кубок Румынии.

Свой следующий матч "Динамо" сыграет 8 июля. Соперником киевлян станет представитель австрийской Бундеслиги Вольфсбергер.

Видеообзор матча Динамо К – Динамо Бх