Динамо благодаря дублю Буяльского сокрушило Десну и возглавило УПЛ: видео

Динамо и Десна встретились 22 августа в центральном матче 5 тура украинской Премьер-лиги. Киевляне одержали убедительную победу и возглавили турнирную таблицу УПЛ.

Динамо – Десна 4: 0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 37, Завийский, 78 (авт)

Смотрите также Заря и Мариуполь забили 7 сумасшедших голов: луганчане едва не упустили победу – видео

Динамо довольно агрессивно начало поединок – киевляне демонстрировали интенсивный футбол и прессинговали соперника. Десне было сложно выйти из-под прессинга.

За стартовые 15 минут игры команды обменялись несколькими неплохими ударами по воротам друг друга, однако серьезной угрозы они не несли.

Первый действительно острый момент возник у Динамо на 16 минуте. Цыганков решил в касание пробить из-за пределов штрафной. Виктор направлял мяч в нижний угол, но совсем немного не попал.

Свой момент на 22 минуте имела Десна. После удара Калитвинцева едва в воротах Динамо не отличился Тотовицкий. Полузащитнику не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку ворот Бойко.

Динамо ответило еще одним опасным ударом из-за пределов штрафной. На этот раз после передачи от Кендзеры пробил Сидорчук. Казалось, что мяч летит в "девятку", но нет!

Шедевр Буяльского

Давление Динамо рано или поздно должно было воплотиться в результат, тем более, что Десна слишком села в оборону.

На 30 минуте киевлян вывел вперед Виталий Буяльский. Полузащитник получил передачу между линиями и решился на дальний удар. Буяльский словно рукой положил мяч в верхний угол.

Видео гола Буяльского

После пропущенного гола Десна сразу могла сравнять счет. Картушов в штрафной Динамо замкнул передачу с правого фланга. Киевлян спасла удивительная реакция Бойко!

На 34 минуте на футбольном поле вспыхнули страсти. Антюх удачно сыграл на грани офсайда, но не переиграл Литовку в ближнем бою. Первым на добивании был Буяльский, которого "скосил" Сафронов.

Защитник Десны поднялся с газона, понимая, что нарушил правила. Но арбитр Игорь Пасхал не остановил игру и Буяльский побежал за ним. Виталий сначала "выпросил" себе желтую карточку, а после использования системы VAR и пенальти в ворота черниговцев.

Удар с отметки уверенно реализовал Виктор Цыганков!

Видео гола Цыганкова

Сразу после перерыва за Динамо в официальном матче дебютировал белорусский нападающий Илья Шкурин. Он переехал в Киев из московского ЦСКА.

Разгром во втором тайме

Первую возможность отличиться во втором тайме имело Динамо. Буяльский не нашел идеи для продолжения атаки через пас и мощно выстрелил издали. Мяч после удара Виталия опасно закрутился от ворот.

На 56 минуте Динамо увеличило преимущество в счете. Неудержимый Буяльский воспользовался неудачным пасом Завийского на собственного голкипера. Буяльский поймал мяч на ногу и прошил Литовку – 3:0!

Видео второго гола Буяльского

Десна сразу ответила неплохим моментом у Болбата. Сергей с приличной дистанции сильно пробил по центру: Бойко со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

На 71 минуте новичок Динамо Шкурин имел свой первый момент. Илья очень легко избавился от соперника и мощно пробил по воротам. К сожалению для белоруса, мяч пролетел над перекладиной.

Через 7 минут счет стал неприличным. После подачи с углового на ворота Десны Шкурин выиграл верховую дуэль и пробил. Мяч летел мимо ворот, но игрок Десны Завийский направил его в сетку – 4:0! На этом Динамо остановилось.

Видео автогола Завийского