Динамо – Десна: где смотреть

Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "2+2". Начало – 21:25.

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Также прямой эфир можно найти в Интернете: на YouTube-канале FootBallHab. Онлайн-трансляция впоследствии будет доступна на Спорт24.

Перед матчем