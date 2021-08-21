Динамо – Десна: где смотреть
Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "2+2". Начало – 21:25.
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Также прямой эфир можно найти в Интернете: на YouTube-канале FootBallHab. Онлайн-трансляция впоследствии будет доступна на Спорт24.
Перед матчем
- В прошлом сезоне Десна выдала катастрофический финиш, всего 2 очка в пяти встречах, поэтому клуб выпал из еврокубковой пятерки. Пожалуй, это серьезно разозлило футболистов, так можно объяснить четыре победы подряд на старте этого чемпионата.
- Динамо уверенно начало сезон, выиграв три поединка из трех, понеся при этом проблемы только против Зари – 2:1. В последнем туре киевляне должны были играть в гостях против Ингула, но клубы договорились, что игра пройдет в столице. Все ожидали набора очередных трех очков, однако, Динамо умудрилось потерять очки с аутсайдером – 1:1.
- В очных противостояниях у Динамо минимальное преимущество, более того, киевляне не могут обыграть соперника в двух официальных встречах подряд. Оба поединка прошлого чемпионата завершились вничью – 0:0 и 1:1.