Динамо – Десна: де дивитися

Пряма онлайн відеотрансляція матчу відбудеться на телеканалі "2+2". Початок – 21:25.

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Також прямий ефір можна знайти в Інтернеті: на YouTube-каналі FootBallHab. Онлайн-трансляція буде доступна на Спорт24 згодом.

Перед матчем