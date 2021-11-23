Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское Динамо принимает мюнхенскую Баварию в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется в 19:45.

Последний шанс для Динамо

Киевское Динамо крайне неудачно проводит этот сезон Лиги чемпионов. В первом туре команда сыграла вничью дома с Бенфикой 0:0. Заработанное очко стало единственным, которым команда "разжилась" за четыре тура. Дальше были три поражения подряд с общим результатом 0:7. Следовательно, Динамо пока не забивало голов в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

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Самое болезненное поражение было именно от Баварии – 5:0 в Мюнхене. Теперь киевлян ожидает реванш, ведь немецкая команда прибыла в Киев без ряда ключевых игроков. Сразу семеро футболистов были отправлены на карантин.

Лишь победа в этом матче, а также поражение Барселоны в игре против Бенфики оставит киевлянам шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Правда после этого надо будет еще обыграть Бенфику в Лиссабоне и надеяться, что Барселона проиграет Баварии.

Стартовые составы на матч

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин

Бавария: Нойер, Павар, Эрнандес, Куасси, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Сане, Мюллер, Коман, Левандовски

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Бавария