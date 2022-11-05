Черниговская больница получит 250 тысяч фунтов стерлингов на восстановление благодаря Динамо

Киевское Динамо 29 июля сыграло благотворительный матч в Англии против Эвертона. Прибыль от матча будет использована для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы №3.

Киевское Динамо весной и летом 2022 года отправилось в благотворительное турне "Match For Peace! Stop The War!" странами Европы. Команда играла благотворительные матчи, а деньги за это перечисляла на потребности в Украине.

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29 июля в Ливерпуле состоялся матч, в котором Динамо сыграло против местного Эвертона. Именно за эту команду выступает бывший игрок киевлян Виталий Миколенко. Он перешел в английский клуб только в начале 2022 года.

Прибыль от матча в размере 250 тысяч фунтов стерлингов перечислена в фандрейзинговую платформу UNITED24 и будет использована для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы №3.

Черниговская городская больница №3, несмотря на повреждения в результате военных действий, продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам и нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими обстрелами.

Напомним, в октябре футбольный клуб Динамо и UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве. Восстановление больницы в Чернигове станет первым проектом UNITED24 по восстановлению социальной инфраструктуры, реализуемым в партнерстве с Динамо.