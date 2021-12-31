Достижения Динамо в 2021 году

"Бело-синие" вспомнили все памятные события 2021 года в жизни Динамо, начиная с зимней предсезонки. Основная команда первого сезона под руководством Мирчи Луческу оформила золотой дубль, а Динамо U-21 стало последним чемпионом своей возрастной группы после отмены турнира.

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Наиболее драматичным получилось кубковое противостояние с Колосом (0:0, 4:3 по пенальти) на стадии 1/4 финала. Судьба матча решилась в серии пенальти, где главным героем стал голкипер Динамо Денис Бойко.

Под конец года поводом для гордости стало выступление молодежки Динамо в Юношеской Лиге УЕФА на фоне неубедительной игры первой команды в Лиге чемпионов, упомянув также о потере легендарного фаната Парамона, который ушел из жизни в начале декабря.

Итоги 2021 года для Динамо: смотрите видео