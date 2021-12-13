Последствия Динамо: Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата
Источник:Record
В 14-м туре португальской Примейры Бенфика в гостях разгромила Фамаликан. Нуньес оформил хет-трик. На счету Рафы Силвы три результативных передачи и гол. Соперник смог ответить только мячом Родригеса.
Руководитель Бенфики Жорже Жезуш объяснил отсутствие Романа Яремчука в заявке на матч против Фамаликана.
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Жезуш отметил, что у Яремчука мышечные проблемы и он не тренировался на неделе.
"Яремчук был перегружен после матча против Динамо, жаловался на мышцы. Он даже не тренировался с нами в течение недели. Роман выбыл на несколько дней. Возможно, он успеет восстановиться к матчу Кубка лиги против Спортинга Ковильян (15 декабря), хотя я в этому сомневаюсь", – сказал Жезуш.
Результативность Яремчука
- В этом сезоне Яремчук сыграл 20 матчей за Бенфику во всех турнирах, забил пять голов и выполнил четыре результативных передачи.
- Яремчук открыл счет в матче Лиги чемпионов против Динамо (2:0), что позволило Бенфике выйти в плей-офф турнира.