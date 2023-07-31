Самое проблемное амплуа: Луческу назвал позицию, на которую Динамо ищет опытного исполнителя

Мирча Луческу назвал самую проблемную позицию Динамо. Нынешний состав футболистов не справляется со своими задачами.

Мирча Луческу анонсировал новые трансферы киевского коллектива. "Бело-синие" нуждаются в опыте на футбольном поле.

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Пытаются усовершенствоваться

Главный тренер киевского "Динамо" назвал самую проблемную позицию столичного коллектива. Румынский специалист отметил, что, возможно, "бело-синие" приобретут еще "партнера" для Владислава Ваната, однако в составе киевлян все же есть исполнители, которые могут составить конкуренцию молодому нападающему на амплуа форварда. Но вот Луческу больше всего жалуется на позицию центрбека в коллективе. Дело в том, что. По мнению Мирчи, Динамо не хватает опыта в центре защиты.

Это не проблема, что у нас всего один номинальный форвард Ванат. Бенито хорошо подготовился на собрании. Я не думаю, что количество нападающих является критическим. Наша главная проблема – позиция центрального защитника. У нас много молодых и талантливых центрбеков, но здесь нужен опыт, а у них нет. Возможно, будем решать эту проблему до конца трансферного окна. Возможно, подпишем кого-нибудь на позицию нападающего. Но тот же Бенито неплохо выкладывался на собрании, сыграл неплохо с Янг Бойз и Аль-Хилялем. Я вполне им доволен. Его возврат из аренды был правильным решением,

– сказал Луческу.

Напомним, что в рядах киевского клуба находятся такие молодые центральные защитники, как Кристиан Биловар (дебютировал в матче с Минаем), Антон, Александр Сирота, Максим Дячук, а также откровенно Денис Попов. облажался в матче с закарпатским коллективом (4:1). Самый опытный центральный защитник Динамо за грубый и опасный фол получил прямую красную карточку в первом тайме поединка с "лисами", что явно не понравилось Мирчи Луческу.

Более того, в своих социальных сетях Попов изложил фотографию эпизода, которую подписал "Футбол – это не балет". Такой текст мог свидетельствовать о том, что защитник не признает своей вины, однако под той же фотографией Денис извинился перед пострадавшим от его фола игроком.

Реакция Попова на красную карточку/инстаграм защитника