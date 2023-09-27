Очередным проявлением сознательной позиции стал меморандум о сотрудничестве между киевским Динамо и фандрейзинговой платформой UNITED24, подписанный ими в октябре 2022 года. Киевляне сообщили о новой совместной акции, которая будет проходить перед матчем с Александрией в УПЛ.

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За приобретенные билеты можно будет поучаствовать в розыгрыше призов от Динамо

Динамо приступило к продаже благотворительных билетов на матч девятого тура УПЛ против Александрии, за которые нельзя будет попасть на стадион, но все средства пойдут на благотворительную деятельность. Также прессслужба киевлян рассказала с чего началось сотрудничество с UNITED24, которое длится уже почти год.

Первой совместной акцией стал транш от Динамо в размере 250 000 фунтов стерлингов, собранных во время благотворительных матчей, для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы № 3. Сейчас Динамо и UNITED24 начинают очередную совместную акцию.



Мы понимаем, что нужно активно двигаться в направлении помощи Украине в разных сферах, следующим шагом будет реализация благотворительных билетов. Футбольный клуб Динамо запускает онлайн продажа благотворительных билетов на матч 9-го тура VBET Лиги, в котором наш клуб будет принимать Александрию. 100 процентов стоимости билетов будут перечислены на медицинскую помощь,

– говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что в продаже есть билеты трех категорий. Каждый болельщик, который приобретет благотворительный билет за определенную цену, поучаствует в розыгрыше подарков от Динамо и партнеров клуба.

Билеты по 150 грн – игровая футболка одного из игроков Динамо с матча против Александрии Билеты по 100 грн – брендовый подарок от New Balance Билеты по 50 грн – подарок от официального фан-шопа Динамо Киев.

Помимо возможности победить в розыгрыше, каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит разовую скидку в официальном клубном фан-шопе:

1 категория (150 грн) – 10 процентов

2 категория (100 грн) – 7 процентов

3 категория (50 грн) – 5 процентов.

Сообщается, что такая акция будет носить постоянный характер и в конце сезона среди тех болельщиков, кто приобретет благотворительные билеты на каждый матч, будет проведен отдельный большой розыгрыш подарков от клуба!

Купите благотворительные билеты на матчи "бело-синих" и помогайте спасать жизнь вместе с Динамо и UNITED24!

– говорится в обращении киевлян.

Справка. Матч Динамо – Александрия состоится 1 октября в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке. До этого Динамо сыграет матч Кубка Украины против Оболони. Игра состоится 27 октября в 17.00. Трансляция матча доступна на нашем сайте.