Поединок Динамо – Ингулец состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 17: 00.
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В прямом эфире поединок между Динамо и Ингульцом покажет телеканал "2+2". Кроме того, игру можно посмотреть на ютуб-канале Динамо.
Также трансляцию поединка Динамо – Ингулец проведет ютуб-канал Football Hub. Трансляция начнется в 16:30.
Динамо-Ингулец: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Команды провели всего один очный матч в своей истории. В первом круге киевлян отпраздновали победу на классе со счетом 2:0.
- За 4 тура до завершения чемпионата Динамо на 10 очков опережает Шахтер. Чтобы стать чемпионом, киевлянам нужно выиграть у Ингульца или сыграть не хуже, чем Шахтер в параллельном матче против Александрии.
- Зато Ингулец, хоть и находится на 11 месте, но до сих пор рискует понизиться в классе. Клуб из села Петрово всего на 2 очка опережает Минай, замыкающий турнирную таблицу.