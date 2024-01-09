Динамо намерено вернуть из-за границы защитника сборной Украины: он является воспитанником Шахтера

Киевляне хотят усилить оборону в преддверии решающего отрезка в УПЛ. Вариантом для усиления стал украинец, в этом сезоне не имеющий игровой практики в чешской Славии.

Киевское Динамо в середине января выйдет из отпуска и отправится на сбор в Турцию. Там команда Шовковского проведет восемь контрольных матчей менее чем за месяц.

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Тем временем "бело-синие" намерены поработать на трансферном окне. Проблемной позицией для клуба остается центр обороны, ведь ни один из защитников на этом месте не показывает нужный уровень.

Как сообщают украинские СМИ, Динамо заинтересовалось услугами 29-летнего Тараса Качарабы. Киевляне намерены вернуть футболиста из-за границы и реанимировать его карьеру.

В этом сезоне дела у защитника Славии обстоят не лучшим образом. Тарас провел всего две игры за пражский клуб и с 21 октября не имеет вообще игровой практики. Команда идет второй в чемпионате Чехии, отставая от Спарты на 5 баллов при игре в запасе.

Напомним, что Динамо пошло на зимнюю паузу на пятом месте, отставая от лидеров Кривбасса и Днепра-1 на 6 баллов. Но из-за меньшего количества сыгранных матчей Динамо на пару с Шахтером являются лидерами УПЛ по потерянным очкам.

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Карьера Тараса Качарабы