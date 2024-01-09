Київське Динамо в середині січня вийде з відпустки та відправиться на збір до Туреччини. Там команда Шовковського проведе вісім контрольних матчів менш ніж за місяць.

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Тим часом, "біло-сині" мають намір попрацювати на трансферному вікні. Проблемною позицією для клубу залишається центр оборони, адже жоден із захисників на цьому місці не показує потрібний рівень.

Як повідомляють українські ЗМІ, Динамо зацікавилось в послугах 29-річного Тараса Качараби. Кияни мають намір повернути футболіста з-за кордону та реанімувати його кар'єру.

Цього сезону справи у оборонця Славії йдуть не найкращим чином. Тарас провів всього дві гри за празький клуб і з 21 жовтня не має взагалі ігрової практики. Команда йде другою в чемпіонаті Чехії, відстаючи від Спарти на 5 балів при грі в запасі.

Нагадаємо, що Динамо пішло на зимову паузу на п'ятому місці, відстаючи від лідерів Кривбаса та Дніпра-1 на 6 балів. Але через меншу кількість зіграних матчів Динамо на пару з Шахтарем є лідерами УПЛ за втраченими очками.

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Кар'єра Тараса Качараби