Київське Динамо в середині січня вийде з відпустки та відправиться на збір до Туреччини. Там команда Шовковського проведе вісім контрольних матчів менш ніж за місяць.
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Тим часом, "біло-сині" мають намір попрацювати на трансферному вікні. Проблемною позицією для клубу залишається центр оборони, адже жоден із захисників на цьому місці не показує потрібний рівень.
Як повідомляють українські ЗМІ, Динамо зацікавилось в послугах 29-річного Тараса Качараби. Кияни мають намір повернути футболіста з-за кордону та реанімувати його кар'єру.
Цього сезону справи у оборонця Славії йдуть не найкращим чином. Тарас провів всього дві гри за празький клуб і з 21 жовтня не має взагалі ігрової практики. Команда йде другою в чемпіонаті Чехії, відстаючи від Спарти на 5 балів при грі в запасі.
Нагадаємо, що Динамо пішло на зимову паузу на п'ятому місці, відстаючи від лідерів Кривбаса та Дніпра-1 на 6 балів. Але через меншу кількість зіграних матчів Динамо на пару з Шахтарем є лідерами УПЛ за втраченими очками.
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Кар'єра Тараса Качараби
- Тарас народився у Жидачіві (Львівська область), але виховувався в академії донецького Шахтаря
- правда, за першу команду "гірників" Тарас не зіграв ані матчу та відправлявся по орендах
- Качараба також виступав за ужгородську Говерлу, кропивницьку Зірку та чеські Слован з Лібереця та празьку Спарту
- у складі останніх українець став чемпіоном та дворазовим володарем Кубка Чехії
- у 2021 році Качараба дебютував за збірну України і вже встиг провести за неї три матчі