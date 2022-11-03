Позорный евросезон Динамо завершен: "бело-синие" без шансов проиграли Фенербахче – видео голов
Подопечные Мирчи Луческу так и не смогли показать себя в этой Лиге Европы и поставить подножку туркам. Очередное поражение подвело риску под провальным еврокубковым сезоном.
Динамо – Фенербахче 0:2
Голы: Гюлер, 23, Арау, 45+2.
Динамо завершило свой страдальческий евросезон. Киевляне досрочно вылетели из Лиги Европы, набрав всего очко в 5 играх турнира, пишет 24 канал.
Как это было Онлайн-трансляция матча Динамо – Фенербахче
В последнем поединке у подопечных Луческу была возможность хлопнуть дверью напоследок. Киевляне противостояли лидировавшему в группе Фенербахче и боровшемуся за первое место.
С первых минут за "бело-синих" сыграл Бущан, с сентября залечивавший травму. Также Луческу удивил выходом двух центрфорвардов из старта – Беседина и Ваната.
Два провала в первом тайме
Как и в прошлых поединках, Динамо сломалось после первого же пропущенного мяча. Киевляне пытались на равных противостоять туркам, но пропустили в середине первого тайма. После ошибки Бущана мяч в сетку ворот добил 17-летний хавбек Гюлер.
Как забивал Гюлер:
А уже перед перерывом "канарейки" удвоили свое преимущество. Тот же Арда Гюлер теперь выступил в роли ассистента, точно навесив с углового на Арау. Бразилец выиграл единоборство у Ваната и вколотил снаряд в дальний угол ворот.
Видео гола Арау:
Второй тайм получился не менее позорным для "Динамо", хотя "хозяева" уже не пропускали. Никакие замены от Луческу не сыграли, а Забарный еще и умудрился заработать два "горчичника" и оставить команду в меньшинстве. Серьезных моментов у киевлян не было.
Позорный вылет киевлян
Таким образом, "бело-синие" вылетают из еврокубков и оставляют от этого сезона максимально неприятные воспоминания. Уже даже трудно вспоминать победы над Фенербахче и Штурмом в квалификации ЛЧ, ведь все игры команды Луческу были откровенно провальными.
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Турки же выиграют группу, поскольку в параллельной встрече Ренн не смог переиграть АЕК и остался вторым. Таким образом, "канарейки" попадут сразу в 1/8 финала, а французы становятся потенциальными соперниками для Шахтера в раунде плей-офф.
Турнирная таблица
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|4
|2
|0
|13:7
|14
|2
|Ренн
|3
|3
|0
|11:8
|12
|3
|АЕК
|1
|2
|3
|7:10
|5
|4
|Динамо
|0
|1
|5
|5:11
|1