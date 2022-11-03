Позорный евросезон Динамо завершен: "бело-синие" без шансов проиграли Фенербахче – видео голов

Подопечные Мирчи Луческу так и не смогли показать себя в этой Лиге Европы и поставить подножку туркам. Очередное поражение подвело риску под провальным еврокубковым сезоном.

Динамо – Фенербахче 0:2

Голы: Гюлер, 23, Арау, 45+2.

Динамо завершило свой страдальческий евросезон. Киевляне досрочно вылетели из Лиги Европы, набрав всего очко в 5 играх турнира, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Динамо – Фенербахче

В последнем поединке у подопечных Луческу была возможность хлопнуть дверью напоследок. Киевляне противостояли лидировавшему в группе Фенербахче и боровшемуся за первое место.

С первых минут за "бело-синих" сыграл Бущан, с сентября залечивавший травму. Также Луческу удивил выходом двух центрфорвардов из старта – Беседина и Ваната.

Два провала в первом тайме

Как и в прошлых поединках, Динамо сломалось после первого же пропущенного мяча. Киевляне пытались на равных противостоять туркам, но пропустили в середине первого тайма. После ошибки Бущана мяч в сетку ворот добил 17-летний хавбек Гюлер.

Как забивал Гюлер:

А уже перед перерывом "канарейки" удвоили свое преимущество. Тот же Арда Гюлер теперь выступил в роли ассистента, точно навесив с углового на Арау. Бразилец выиграл единоборство у Ваната и вколотил снаряд в дальний угол ворот.

Видео гола Арау:

Второй тайм получился не менее позорным для "Динамо", хотя "хозяева" уже не пропускали. Никакие замены от Луческу не сыграли, а Забарный еще и умудрился заработать два "горчичника" и оставить команду в меньшинстве. Серьезных моментов у киевлян не было.

Позорный вылет киевлян

Таким образом, "бело-синие" вылетают из еврокубков и оставляют от этого сезона максимально неприятные воспоминания. Уже даже трудно вспоминать победы над Фенербахче и Штурмом в квалификации ЛЧ, ведь все игры команды Луческу были откровенно провальными.

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Турки же выиграют группу, поскольку в параллельной встрече Ренн не смог переиграть АЕК и остался вторым. Таким образом, "канарейки" попадут сразу в 1/8 финала, а французы становятся потенциальными соперниками для Шахтера в раунде плей-офф.

Турнирная таблица