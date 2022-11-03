Динамо – Фенербахче 0:2

Голи: Гюлер, 23, Арау, 45+2.

Динамо завершило свій страждальний євросезон. Кияни достроково вилетіли із Ліги Європи, набравши всього очко у 5-ти іграх турніру, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Динамо – Фенербахче

В останньому поєдинку у підопічних Луческу була можливіть грюкнути дверима наостанок. Кияни протистояли Фенербахче, який лідирував у групі і боровся за перше місце.

З перших хвилин за "біло-синіх" зіграв Бущан, який з вересня заліковував травму. Також Луческу здивував виходом двох центрфорвардів зі старту – Бєсєдіна та Ваната.

Два провалу в першому таймі

Як і у минулих поєдинках, Динамо зламалось після першого ж пропущеного м'яча. Кияни намагались на рівних протистояти туркам, але пропустили в середині першого тайму. Після помилки Бущана м'яч у сітку воріт добив 17-річний хавбек Гюлер.

Як забивав Гюлер:

А вже перед перервою "канарки" подвоїли свою перевагу. Той же Арда Гюлер тепер виступив у ролі асистента, точно навісивши з кутового на Арау. Бразилець виграв єдиноборство у Ваната і вклотив снаряд у дальній кут воріт.

Відео голу Арау:

Другий тайм вийшов не менш ганебним для Динамо, хоча "господарі" вже не пропускали. Жодні заміни від Луческу не зіграли, а Забарний ще і примудрився заробити два "гірчичника" та залишити команду в меншості. Серйозних же моментів у киян не було.

Ганебний виліт киян

Таким чином "біло-сині" вилітають з єврокубків і залишають від цього сезону максимально неприємні спогади. Вже навіть важко згадувати перемоги над Фенербахче та Штурмом в кваліфікації ЛЧ, адже всі наступні ігри команди Луческу були відверто провальними.

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Турки ж виграють групу, оскільки у паралельній зустрічі Ренн не зміг переграти АЕК та залишився другим. Таким чином, "канарки" потраплять одразу в 1/8 фіналу, а французи стають потенційними суперниками для Шахтаря у стиковому раунді.

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