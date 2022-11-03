Динамо проводит последний поединок в Лиге Европы 2022/2023. Киевляне в Кракове "принимают" Фенербахче в матче, уже не играющем турнирной роли для "бело-синих", пишет 24 канал.
Следите с нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Подопечные Луческу пытались играть с соперником на равных, однако в середине первого тайма все же пропустили. После подачи из глубины от Креспо неудачно на выходе сыграл Бущан.
Вратарь Динамо в борьбе с Валенсией выбил снаряд прямо на Гюлера. 17-летний хавбек без проблем добил его в сетку ворот, открыв счет.
Видео гола Гюллера:
Напомним, что Динамо уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций. Украинский клуб набрал всего один балл в 5 играх и уже гарантированно останется на четвертом месте.
Фенербахче борется за первое место с Ренном. Команды имеют равное количество баллов и паритет в очных встречах (2:2 и 3:3). Турки впереди благодаря лучшей всего на один мяч разнице голов.
Турнирная таблица перед 6 туром:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|2
|0
|11:7
|11
|2
|Ренн
|3
|2
|0
|10:7
|11
|3
|АЭК
|1
|1
|3
|6:9
|4
|4
|Динамо
|0
|1
|4
|5:9
|1