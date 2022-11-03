Динамо проводит последний поединок в Лиге Европы 2022/2023. Киевляне в Кракове "принимают" Фенербахче в матче, уже не играющем турнирной роли для "бело-синих", пишет 24 канал.

Следите с нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Подопечные Луческу пытались играть с соперником на равных, однако в середине первого тайма все же пропустили. После подачи из глубины от Креспо неудачно на выходе сыграл Бущан.

Вратарь Динамо в борьбе с Валенсией выбил снаряд прямо на Гюлера. 17-летний хавбек без проблем добил его в сетку ворот, открыв счет.

Видео гола Гюллера:

Напомним, что Динамо уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций. Украинский клуб набрал всего один балл в 5 играх и уже гарантированно останется на четвертом месте.

Фенербахче борется за первое место с Ренном. Команды имеют равное количество баллов и паритет в очных встречах (2:2 и 3:3). Турки впереди благодаря лучшей всего на один мяч разнице голов.

Турнирная таблица перед 6 туром: