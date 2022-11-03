Динамо играет свой последний поединок в Лиге Европы 2022/2023. Киевляне в Кракове "принимают" Фенербахче в матче, уже не играющем турнирной роли для "бело-синих", пишет 24 канал.

Следите с нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Подопечные Луческу провалили первый тайм. Сначала после ошибки Бущана отличился Гюлер, а перед самым перерывом Фенербахче удвоил счет.

Одним из героев эпизода снова стал Гюлер. На второй компенсированной минуте Арда точно подал мяч на голову Арау, который выиграл единоборство у Ваната и пробил в дальний угол Буащана.

Видео гола Арау:

Напомним, что Динамо уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций. Украинский клуб набрал всего один балл в 5 играх и уже гарантированно останется на четвертом месте.

Фенербахче борется за первое место с Ренном. Команды имеют равное количество баллов и паритет в очных встречах (2:2 и 3:3). Турки впереди благодаря лучшей всего на один мяч разнице голов.

Турнирная таблица перед 6 туром: