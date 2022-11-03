Возвращение Бущана и два форварда: Луческу определился со стартом на последний матч Динамо в ЛЕ
Источник:сайт УЕФА
Киевская команда намерена хлопнуть дверью после провального евросезона. Для этого коуч киевлян выбрал атакующий состав на битву с Фенербахче.
В четверг Динамо проведет последнюю встречу в групповом раунде Лиги Европы 2022-2023. Киевляне в Кракове "примут" Фенербахче в матче, уже не играющем турнирной роли для "бело-синих".
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Мирча Луческу определился со стартовым составом на поединок ЛЕ. В основу возвращается Георгий Бущан после травмы. Также румынский специалист решил сыграть в два форварда, со старта выйдут Беседин и Ванат.СТАРТОВЫЙ СОСТАВ: Бущан – Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Беседин, Ванат.
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Кендзера, Сирота, Кравченко, Караваев, Андриевский, Гармаш, Кабаев, Перрис, Диалло.
Напомним, что Динамо уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций. Украинский клуб набрал всего один балл в 5 играх и уже гарантированно останется на четвертом месте.
Фенербахче борется за первое место с Ренном. Команды имеют равное количество баллов и паритет в очных встречах (2:2 и 3:3). Турки впереди благодаря лучшей всего на один мяч разнице голов.
Турнирная таблица перед 6 туром:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|2
|0
|11:7
|11
|2
|Ренн
|3
|2
|0
|10:7
|11
|3
|АЕК
|1
|1
|3
|6:9
|4
|4
|Динамо
|0
|1
|4
|5:9
|1