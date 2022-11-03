У четвер Динамо проведе останню зустріч у груповому раунді Ліги Європи 2022-2023. Кияни у Кракові "приймуть" Фенербахче у матчі, який вже не грає турнірної ролі для "біло-синіх".
Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Мірча Луческу визначився зі стартовим складом на поєдинок ЛЄ. До основи повертається Георгій Бущан після травми. Також румунський спеціаліст вирішив зіграти у два форварди, зі старту вийдуть Бєсєдін та Ванат.
Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи чи Ліги конференцій. Український клуб набрав лише один бал у 5-ти іграх і вже гарантовано залишиться на четвертому місці.
Фенербахче ж бореться за перше місце із Ренном. Команди мають рівну кількість балів і паритет у очних зустрічах (2:2 і 3:3). Турки ж попереду завдяки кращій всього на один м'яч різниці голів.
Турнірна таблиця перед 6 туром:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|2
|0
|11:7
|11
|2
|Ренн
|3
|2
|0
|10:7
|11
|3
|АЕК
|1
|1
|3
|6:9
|4
|4
|Динамо
|0
|1
|4
|5:9
|1