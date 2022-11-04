Наша цель – не победа в Лиге Европы, – тренер Фенербахче после победы над Динамо

Киевское Динамо во второй раз уступило Фенербахче в групповом раунде Лиги Европы. Победа гарантировала турецкому клубу первое место в группе "В".

Фенербахче благодаря победе 0:2 с первого места пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, турецкий клуб избежал стыковых матчей плей-офф.

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Жезуш: Наших болельщиков в Кракове было больше, чем фанатов Динамо

Главный тренер "желтых канареек" Жорже Жезуш на послематчевой пресс-конференции отметил отсутствие поражений в групповом раунде у его подопечных.

Сейчас команда сконцентрируется на внутреннем чемпионате и будет ждать жеребьевку Лиги Европы.

68-летний португальский наставник вспомнил поражение от Динамо в квалификации Лиги чемпионов-2022/2023.

"Тот проигранный матч мы проводили в меньшинстве. Кроме этого матча, мы не уступили ни в одном. Фенербахче продемонстрировал отличное выступление в Лиге Европы, которое также важно для позиции Турции в таблице коэффициентов", – ответил Жорже.

Жезуш назвал цель команды и поблагодарил болельщиков Фенербахче за поддержку в выездном матче в польском Кракове.

Но сейчас наша цель – не победа в Лиге Европы. У этого турнира другие фавориты. Наша первая цель – стать чемпионами Турции, поэтому мы должны сфокусироваться на следующем матче с Сивасспором. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которых в Кракове было даже больше, чем фанов Динамо,

– сказал главный тренер Фенербахче.

"Сделаем все от себя зависящее, чтобы оставаться в Лиге Европы"

На старте группового раунда Жезуш называл Динамо и Ренн фаворитами группы. Однако по итогам розыгрыша вышло несколько иначе.

Я говорил, что думаю, это не было какой-то тактикой. Я действительно полагаю, что это сильные команды. В следующих раундах нас ожидают еще более сильные соперники. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы оставаться в Лиге Европы как можно дольше, однако должны быть честными перед собой - мы не главные претенденты на победу в этом турнире. Многое будет зависеть от соперника, который нам достанется в следующем раунде,

– рассказал наставник.

Фенербахче за шесть матчей набрал 14 очков. Отрыв от второго Ренна составил 2 балла. "Желтые канарейки" дважды обыграли Динамо в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги Европы – 2:1 и 0:2.