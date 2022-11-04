Фенербахче завдяки перемозі 0:2 з першого місця пробилось в 1/8 фіналу Ліги Європи. Таким чином, турецький клуб уникнув стикових матчів плей-офф.

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Жезуш: Наших уболівальників у Кракові було більше, ніж фанів Динамо

Головний тренер "жовтих канарок" Жорже Жезуш на післяматчевій пресконференції відзначив відсутність поразок у груповому раунді у його підопічних.

Наразі команда сконцентрується на внутрішньому чемпіонаті та чекатиме на жеребкування Ліги Європи.

68-річний португальський наставник пригадав поразку від Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023.

"Той програний матч ми проводили в меншості. Крім цього матчу, ми не поступилися в жодному. Фенербахче продемонстрував відмінний виступ у Лізі Європи, який також є важливим для позиції Туреччини в таблиці коефіцієнтів", – відповів Жорже.

Жезуш назвав ціль команди та подякував уболівальникам Фенербахче за підтримку у виїзному матчі у польському Кракові.

Але зараз наша мета – не перемога у Лізі Європи. У цього турніру інші фаворити. Наша найперша ціль – стати чемпіонами Туреччини, тому ми маємо сфокусуватися на наступному матчі з Сівасспором. Також хотів би подякувати нашим уболівальникам, яких у Кракові було навіть більше, ніж фанів Динамо,

– сказав головний тренер Фенербахче.

"Зробимо все від себе залежне, щоб залишатися в Лізі Європи"

На старті групового раунду Жезуш називав Динамо та Ренн фаворитами групи. Однак за підсумками розіграшу вийшло дещо інакше.

Я казав те, що думаю, це не було якоюсь тактикою. Я справді вважаю, що це сильні команди. У наступних раундах нас очікують ще сильніші суперники. Ми зробимо все від себе залежне, щоб залишатися в Лізі Європи якомога довше, проте маємо бути чесними перед собою - ми не головні претенденти на перемогу в цьому турнірі. Багато чого залежатиме від суперника, який нам дістанеться в наступному раунді,

– розповів наставник.

Фенербахче за шість матчів набрав 14 очок. Відрив від другого Ренна склав 2 бали. "Жовті канарки" двічі обіграли Динамо у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги Європи – 2:1 та 0:2.